Ловчев назвал Дуарте разочарованием года: «Его место должен занимать российский футболист»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» назвал игрока, который разочаровал его в 2023 году.

«Защитник «Спартака» Дуарте разочарова. Есть закон, если ты приезжаешь в другую страну, ты должен играть на две головы сильнее. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист. И это будет значительно дешевле», — сказал Ловчев «СЭ»

«Спартак» после 18-го тура занимает пятое место, набрав 30 очков.