Ловчев: «Ждем новых имен и команд, которые бы бросили в 2024 году вызов «Зениту»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от 2024 года.

«Ждем новых имен и команд, которые бы бросили в 2024 году вызов «Зениту». Мне говорят, что я прохожусь по «Зениту». Однозначно нет. Я считаю, что они ведут правильно дела. Особенно с приходом Александра Ивановича Медведева к руководству клуба. Приведу простой пример. «Зенит» покупает игроков сборной Бразилии. А «Спартак» сборной Люксембурга и сборной Ямайки. Это сравнительно? Где эти команды в футболе?» — сказал Ловчев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на 2 очка. «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.