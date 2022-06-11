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Александр Мостовой — о возможном переходе Фомина: «Потерей для «Динамо» это не будет»

Александр Мостовой считает, что уход Фомина не станет потерей для «Динамо»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход полузащитника «Динамо» Даниила Фомина во «Фрайбург».

«Потерей для «Динамо» это не будет. В принципе, он основной футболист, но другое дело, что мы видим: с уходом многих иностранцев в коллектив вливаются многие никому неизвестные ребята, и у них появляется шанс. Так же и Фомин заиграл, когда «Динамо» его пригласил. Воспользовался этим шансом, стал основным хорошим игроком, молодец. Однако уходит один — появляется другой. То, что им интересуются — это хорошо. Но опять же интересуются многими всегда, а потом в нужное время почему-то все остаются. И никто никуда не переходит. Это тоже часть футбольной игры», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что Фоминым интересуется немецкий «Фрайбург». В сезоне 202/2022 полузащитник «Динамо» забил 12 голов и и сделал 3 голевые передачи

Александр Мостовой
Даниил Фомин
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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