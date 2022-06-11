Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход полузащитника «Динамо» Даниила Фомина во «Фрайбург».

«Потерей для «Динамо» это не будет. В принципе, он основной футболист, но другое дело, что мы видим: с уходом многих иностранцев в коллектив вливаются многие никому неизвестные ребята, и у них появляется шанс. Так же и Фомин заиграл, когда «Динамо» его пригласил. Воспользовался этим шансом, стал основным хорошим игроком, молодец. Однако уходит один — появляется другой. То, что им интересуются — это хорошо. Но опять же интересуются многими всегда, а потом в нужное время почему-то все остаются. И никто никуда не переходит. Это тоже часть футбольной игры», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что Фоминым интересуется немецкий «Фрайбург». В сезоне 202/2022 полузащитник «Динамо» забил 12 голов и и сделал 3 голевые передачи