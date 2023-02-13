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Хасан Кабзе: «Я бы хотел, чтобы Семак тренировал в АПЛ, он бы справился»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак — мой бывший напарник по «Рубину» и просто хороший товарищ, иногда общаемся с ним в социальных сетях, он приятный человек, семьянин. Всегда поддерживаю его во всем.

Он четыре раза подряд привел «Зенит» к чемпионству и может легко перейти к работе в Европе. Смог бы он в Италии? Необязательно итальянский чемпионат, он может работать в любой лиге Европы. Я бы хотел, чтобы он тренировал в АПЛ, он бы справился. Однако мы не знаем, какие мысли в голове у Сергея», — приводит «РБ Спорт» слова Кабзе.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hasan-kabze-semak-smog-by-rabotat-v-apl/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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