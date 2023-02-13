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Билялетдинов: «Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал московский клуб главной интригой второй части сезона чемпионата России.

«Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив». Буду следить за ним. Все остальное менее интересно. Это не связано с Дзюбой, при чем здесь он? Во-первых, я болею за «Локомотив». Во-вторых, интересно, выберется ли команда, в каком состоянии будет во второй части сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы выбрались на другие позиции и показывали внятную игру», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995145-diniyar-bilyaletdinov-dlya-menya-lokomotiv-glavnaya-intriga-vesennej-chasti-rpl.html
Динияр Билялетдинов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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