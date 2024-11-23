Мостовой — о снежных матчах в карьере: «Все играли, никто не жаловался»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относился к матчам во время снегопада в период игровой карьеры.

«В СССР и во Франции такие игры были. Не сказать, что нравилось, но выхода не было, мы играли. В «Страсбурге» было несколько таких матчей, но и температура была тоже минус четыре или пять. До сих пор помню, как в Лужниках играли против «Металлурга», тогда я забил последний гол в чемпионате Советского Союза, вот тогда снег был. Посмотрите репортаж с игры сборной России против Италии на стадионе «Динамо». Тогда вы поймете, что такое непогода. Но все играли, никто не жаловался» — сказал Мостовой «СЭ».

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

(Александр Абустин)