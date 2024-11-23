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Сегодня, 14:45

Мостовой — о снежных матчах в карьере: «Все играли, никто не жаловался»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относился к матчам во время снегопада в период игровой карьеры.

«В СССР и во Франции такие игры были. Не сказать, что нравилось, но выхода не было, мы играли. В «Страсбурге» было несколько таких матчей, но и температура была тоже минус четыре или пять. До сих пор помню, как в Лужниках играли против «Металлурга», тогда я забил последний гол в чемпионате Советского Союза, вот тогда снег был. Посмотрите репортаж с игры сборной России против Италии на стадионе «Динамо». Тогда вы поймете, что такое непогода. Но все играли, никто не жаловался» — сказал Мостовой «СЭ».

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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