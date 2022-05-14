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Хохлов — о ничьей с «Локомотивом»: «Не знаю, что произошло с «Динамо» после перерыва»

Хохлов подвел итоги матча «Локомотив» — «Динамо»
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Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«У «Динамо» были все шансы. Они великолепно провели первый тайм, полностью переиграли «Локомотив». Не знаю, что произошло после перерыва. Второй тайм явно остался за «Локомотивом», который владел преимуществом и сравнял счет и мог его увеличить. Команды провели два разных тайма. Все решится в последнем туре и здесь не важно, как сегодня сыграло бы «Динамо». В любом случае «Сочи» устраивает только победа, потому что при равенстве очков «Динамо» обходит их. Это здорово, что борьба за второе место идет до последнего тура», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:3.

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Дмитрий Хохлов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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