Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«У «Динамо» были все шансы. Они великолепно провели первый тайм, полностью переиграли «Локомотив». Не знаю, что произошло после перерыва. Второй тайм явно остался за «Локомотивом», который владел преимуществом и сравнял счет и мог его увеличить. Команды провели два разных тайма. Все решится в последнем туре и здесь не важно, как сегодня сыграло бы «Динамо». В любом случае «Сочи» устраивает только победа, потому что при равенстве очков «Динамо» обходит их. Это здорово, что борьба за второе место идет до последнего тура», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:3.