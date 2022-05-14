Степашин: «В следующем году «Локомотив» будет бороться за тройку»

Степашин заявил, что в следующем году «Локомотив» будет бороться за тройку

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин, подводя итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:3), отметил, что в следующем сезоне железнодорожники будут бороться за попадание в тройку.

«Сейчас в «Локомотиве» тратится намного меньше денег. Знаю о чем говорю. Убрали посредников и тех, кто подворовывал. Делается новая команда. Думаю, в следующем году «Локомотив» будет бороться за тройку», — отметил Степашин.

«Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ. В последнем туре команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов».