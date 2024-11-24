Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

Булыкин о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Булыкин считает, что результативные ошибки вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова и защитников команды предопределили исход дерби со «Спартаком».

Матч в рамках 16-го тура РПЛ завершился со счетом 5:2 в пользу красно-белых.

«Такие игры случаются. Просчетов со стороны «Локомотива» не было. Но сначала Лантратов совершил ошибку, потом — защитники. Когда тебе надо отыгрываться, идет уже совершенно другая игра. А другой команде надо просто ловить тебя на контратаках. Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 34 очками сохраняет третью позицию.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Популярное видео
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Агент Угальде назвал очень важным лидерство футболиста в гонке лучших бомбардиров РПЛ
Жуков о покере Угальде: «Он раскрылся, как настоящий бомбардир»
Баринов: «Самый важный матч в этом году — против «Динамо». Нужно обыграть и пройти дальше»
Мирзов: «Рад, что Петр Ян победил. Наш пацан, трудяга и работяга»
«Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Вратарь «Химок» Кокарев об интересе «Боавишты»: «Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в межсезонье»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вратарь «Химок» Кокарев об интересе «Боавишты»: «Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в межсезонье»

«Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости