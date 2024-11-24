Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:01

Вратарь «Химок» Кокарев об интересе «Боавишты»: «Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в межсезонье»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на интерес со стороны португальского клуба «Боавишты».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что португальский клуб прислал официальное письмо в «Химки» по 21-летнему вратарю.

«Не хотел бы это комментировать. Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в зимнюю паузу или после окончания сезона. То есть в межсезонье, а не когда у нас идут важные матчи в чемпионате и в Кубке», — сказал Кокарев «СЭ».

Кокарев перешел в «Химки» в прошедшее трансфертное окно. В этом сезоне 21-летний россиянин провел 12 матчей и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
РПЛ
ФК Боавишта
ФК Химки
Читайте также
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Восточная сказка. В Катаре состоялся «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Популярное видео
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Агент Угальде назвал очень важным лидерство футболиста в гонке лучших бомбардиров РПЛ
Жуков о покере Угальде: «Он раскрылся, как настоящий бомбардир»
Баринов: «Самый важный матч в этом году — против «Динамо». Нужно обыграть и пройти дальше»
Мирзов: «Рад, что Петр Ян победил. Наш пацан, трудяга и работяга»
«Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Булыкин о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирзов о задержках зарплат в «Химках»: «Мне она капает на карту вовремя»

Булыкин о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости