«Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 24 ноября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 15-ти туров премьер-лиги самарский клуб набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Ташуева с девятью баллами идет на 15-й строчке чемпионата.

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