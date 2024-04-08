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Точилин считает, что «Динамо» потеряло три очка в матче со «Спартаком»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о матче со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» играло острее, и по сценарию матча они были ближе к победе, — цитирует Точилина «РБ Спорт». — Две роковые ошибки Лещука перевернули ход игры. Можно сказать, что «Динамо» потеряло три очка".

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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