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Ветеран ЦСКА: «Чемпионат Турции послабее, чем РПЛ. Это лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход российского форварда Артема Дзюбы в «Галатасарай».

«Дзюбе уже годков много, российский футбол он уже не потянет. Раньше играли на столба, в Турции как раз сейчас так можно. Чемпионат Турции послабее, чем РПЛ. Это лучший вариант продолжения карьеры для Артема: и денег заработает, и спокойно поиграет в свое удовольствие. Не получится — уйдет. Все что можно, Дзюба уже из себя выжал», — сказал Пономарев «СЭ».

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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