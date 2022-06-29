Стали известны соперники «Урала» по второму сбору

Сегодня, 29 июня, «Урал» возобновляет тренировочный процесс. У команды стартует второй сбор, который пройдет в Екатеринбурге.

Запланированы два товарищеских матча. Соперниками команды станут «Уфа» и «Крылья Советов».

Расписание матчей:

5 июля. «Урал» — «Уфа»

9 июля. «Урал» — «Крылья Советов»

26 июня екатеринбургский клуб в товарищеском матче сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2). По результатам сезона-2021/2022 «Урал» занял в РПЛ 12-е место. Сезон-2022/23 для «Урала» стартует игрой с ЦСКА 16 июля.