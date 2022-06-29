Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:58

Стали известны соперники «Урала» по второму сбору

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Сегодня, 29 июня, «Урал» возобновляет тренировочный процесс. У команды стартует второй сбор, который пройдет в Екатеринбурге.

Запланированы два товарищеских матча. Соперниками команды станут «Уфа» и «Крылья Советов».

Расписание матчей:

5 июля. «Урал» — «Уфа»

9 июля. «Урал» — «Крылья Советов»

26 июня екатеринбургский клуб в товарищеском матче сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2). По результатам сезона-2021/2022 «Урал» занял в РПЛ 12-е место. Сезон-2022/23 для «Урала» стартует игрой с ЦСКА 16 июля.

ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: Алберто уехал, Иван и Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Булыкин считает, что Денис Черышев пригодится «Динамо»
Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Галатасарай»: «Он любит новые вызовы»
Широков назвал удачной сделкой обмен Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса»
Ветеран ЦСКА: «Чемпионат Турции послабее, чем РПЛ. Это лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы»
«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку

Ветеран ЦСКА: «Чемпионат Турции послабее, чем РПЛ. Это лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости