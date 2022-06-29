Широков назвал удачной сделкой обмен Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о двусторонней аренде между «Зенитом» и «Коринтиансом».

«Думаю, что на сегодняшний день такой обмен — удачная сделка для «Зенита». Тем более, что пришел Кассьерра», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

29 июня «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».

Состав «Зенита» пополнят вратарь бразильского клуба Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.