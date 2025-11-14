Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

14 ноября, 18:21

Кузнецов поддержал Станковича: «Игроки «Спартака» — не идиоты, должны поблагодарить его за работу»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«На поле находятся футболисты, которым он все объяснял досконально. У него в составе есть очень дорогостоящие футболисты, которые должны брать на себя ответственность. Не только с тренера все должны спрашивать. Очень легко все на Станковича свалить. Пусть каждый в себе покапается, на определенном отрезке кто-то сбавил к себе требования. Думаю, что в «Спартаке» игроки не идиоты, они должны быть благодарны Станковичу за этот период. Думаю, Станкович многое дал игрокам в тактическом плане. Человек играл в «Интере». В будущем эта совместная работа поможет», — сказал Кузнецов «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Дмитрий Кузнецов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
«Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Petr Bitkin

    А уж я КАК благнодарю!!! "Заехали в какие-то дерби... - Да не дерби, а дебри... - Так ТО ещё хуже!" Вот, были Аркадьев, Квашнин, и этот... всегда забываю это слово... ну, первый трэнир пердака :) ... виноват, Спартака, римск ОГО! леги ОНЕРА :)

    15.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ты б не тыкал незнакомым людям,долбенюшка.

    14.11.2025

  • Славомудр Приморский

    "покАпаться" не помешало бы аффтару. Витаминами для развития серого вещества в черепной коробке. Как и старичку-ветерану - чем-нибудь укрепляющим, от неконтролируемого словесного поноса.

    14.11.2025

  • Serge Pol

    Да,он играл там много лет,6-ти кратный победитель чемпионата,Обладатель кубка европейских чемпионов,Кубка УЕФА,Межконтиненталного кубка,обладатель кубка Италии многократный.И работал с лучшими тренерами мира.Да,он может научить многому,имеет колоссальный опыт.Это ты ничтожество,а он величина.В этом и разница.

    14.11.2025

  • Serge Pol

    А ты на тренировках и при личных беседах присутствовал,придурок?

    14.11.2025

  • Mick Bush

    Корректоров в СЭ уже нет? "..Покапается..."

    14.11.2025

  • 555 555

    Дорого заплатить за игрока это ещё нге значит,что он стоит этих денег...

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Если б вы,товарищ Кузнецов,смотрели на поле,вы бы поняли,что Деян НИКОМУ,НИЧЕГО не объяснял!

    14.11.2025

  • андрей андреев

    для Кузнецова главное, что человек играл в Интере)))) Это смехотворно. Мало ли кто играл в интере, ливерпуле или баварии. Спроси сейчас кого-нибудь...кто такой Мехмет Шолль? Что, это обязательно авторитет?

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

    • В Санкт-Петербурге открылась экспозиция «Это наш «Зенит»! Это Петербург!»

    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости