Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результате и игре команды в нынешнем сезоне.



«ЦСКА очень здорово начал. Сейчас уже чуть натужно играют. Думаю, что армейцам нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным. Это главная проблема ЦСКА сейчас. Думаю, в зимний перерыв эту проблему решат. У армейцев хорошая атакующая группа: Глебов, Кисляк, Обляков. Гайич подключается всегда, Алвес выздоровеет. Но нападающий нужен. В целом, по результату все хорошо, а по игре — сейчас чуть приостановились», — сказал Кузнецов «СЭ».



После 15 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 33 очка и делит первую строчку с «Краснодаром».