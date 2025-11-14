Футбол
14 ноября, 18:42

Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результате и игре команды в нынешнем сезоне.

«ЦСКА очень здорово начал. Сейчас уже чуть натужно играют. Думаю, что армейцам нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным. Это главная проблема ЦСКА сейчас. Думаю, в зимний перерыв эту проблему решат. У армейцев хорошая атакующая группа: Глебов, Кисляк, Обляков. Гайич подключается всегда, Алвес выздоровеет. Но нападающий нужен. В целом, по результату все хорошо, а по игре — сейчас чуть приостановились», — сказал Кузнецов «СЭ».

После 15 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 33 очка и делит первую строчку с «Краснодаром».

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • TokTram_

    Да ладно? Правда, что ли, форвард нужен? Вот так новости!

    14.11.2025

  • Sergey Sparker

    Наличие хороших футболистов в команде обесценивает наличие тренеришки вместо просто тренера.

    14.11.2025

  • Александр Солодовников

    Это умозаключение из разряда ," и дурак знает , что воскресенье праздник"..... Кому сейчас хороший форвард не нужен.. , а даже у Зенита 100%хорошего нападающего нет ... Только у Динамо их как минимум трое , правда понту от этого пока не видно....

    14.11.2025

  • 36

    Хорроший был тлько Мукунка

    14.11.2025

  • андрей андреев

    Интересно, кто именно будет хорошим, забивным да еще и умным форвардом? Вот Локо подсуетился и нашел Воробьева - молодцы! Условно - нужен ли ЦСКА нападающий уровня Ивана Сергеева? Думаю, что амбиции у ЦСКА выше.

    14.11.2025

  • совва

    а кому хороший форвард не нужен?)

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ликбез для дилетанских горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки. 1. Невозможно якобы "делить первую строчку". 2. Можно делить 1 и 2 места в турнирной таблице. 3. В данном случае никого якобы дележа нет, по умолчанию. 4. 1 место занимает команда "Краснодар", которая опережает команду ЦСКА по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, при оавенстве набранных турнирных очков.

    14.11.2025

