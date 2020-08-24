Бывший форвард «Локомотива» Обиора рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Экс-нападающий «Локомотива» Джеймс Обиора в интервью пресс-службе железнодорожников признался, что у него совместный с братьями бизнес.

«Живу в Нигерии, у меня все отлично. После завершения карьеры присоединился к своим братьям, которые занимаются недвижимостью. Пока я был футболистом, они развивали компанию. Мне показалось, что это хороший шаг после ухода из спорта. Я очень счастлив и благодарен богу за это», — цитирует пресс-служба «Локо» Обиору.

Обиора провел в «Локомотиве» 62 матча, в которых забил 20 мячей. Вместе с железнодорожниками нигериец дважды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок России.