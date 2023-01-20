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Экс-арбитр Федотов: «Карасев в психологической яме. Хорошо, если его хватит на год-два»

Алина Савинова
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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, кого считает лучшим российским судьей в текущем сезоне.

«Кто может быть признан лучшим арбитром РПЛ в этом сезоне? Сейчас у Безбородова один конкурент — Кукуян. Я знаю, что ему ставят хорошие оценки и на что-то закрывают глаза», — цитирует Федотова Sport24.

Также он поделился мнением о российском арбитре Сергее Карасеве.

«Он им не конкурент. Карасев все — он в яме, в психологической яме. Он вряд ли сможет перестроиться, исходя из интервью, которые давал — как он плачет под гимн Лиги чемпионов, где его нет. Ну пусть плачет дальше. Карасев все — дальше будет судить на среднем уровне. Если его хватит на год-два — хорошо. У человека пропала мотивация. Как бы в музыку не ушел», — добавил специалист.

10 января Карасев объявил о завершении международной карьеры.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-20-eks-sudya-fedotov-karasev-v-psikhologicheskoy-yame-khorosho-yesli-yego-khvatit-na-god-dva-kakby-v-muzyku-ne-ushel

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Интер 3
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Ф2(0)

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Ювентус 2
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П1

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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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