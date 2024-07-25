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Судейство

Сегодня, 15:05

Экс-арбитр Чеботарев: «В премьер-лиге сейчас ВАР-инспекторы, на стадион не ездят»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о том, что в РПЛ работу судей теперь оценивают дистанционно из Москвы. С этого сезона 69-летний экс-судья не работает на матчах профессиональных лиг.

— Вначале меня вызвали на сборы, купил билеты на самолет. Был в расширенном списке. Потом появился новый вариант группы, в котором моей фамилии уже не было, — сказал Чеботарев о своем исключении из числа инспекторов игр РПЛ и ФНЛ. — Позвонил в РФС Каманцеву, главе судейского комитета. Хотел узнать причину невызова меня на семинар. Слышу в ответ: была игра, по которой «какие-то вопросы»...

— Где были сборы?

— В Москве. Я инспектировал уже не премьер-лигу, а первую.

— Это почему? Вы ж легенда.

— Я сам написал заявление в прошлом году, чтобы перейти из премьер-лиги в первую. В премьер-лиге сейчас ВАР-инспекторы. Которые на стадион не ездят.

— Что?

— Люди прилетают в Москву — и на стадион не идут. Смотрят матч по телевизору. Так и оценивают судей! Потом разъезжаются по домам.

— Звучит как бред.

— Вот честно — это не мое! Я не смог бы сидеть у телевизора и смотреть. Сразу написал Каманцеву заявление, еще в июле прошлого года: «Прошу перевести меня в первую лигу». Тот дал добро, все подписал.

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства

РПЛ
Юрий Чеботарев
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