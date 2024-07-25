Экс-арбитр Чеботарев: «В премьер-лиге сейчас ВАР-инспекторы, на стадион не ездят»
Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о том, что в РПЛ работу судей теперь оценивают дистанционно из Москвы. С этого сезона 69-летний экс-судья не работает на матчах профессиональных лиг.
— Вначале меня вызвали на сборы, купил билеты на самолет. Был в расширенном списке. Потом появился новый вариант группы, в котором моей фамилии уже не было, — сказал Чеботарев о своем исключении из числа инспекторов игр РПЛ и ФНЛ. — Позвонил в РФС Каманцеву, главе судейского комитета. Хотел узнать причину невызова меня на семинар. Слышу в ответ: была игра, по которой «какие-то вопросы»...
— Где были сборы?
— В Москве. Я инспектировал уже не премьер-лигу, а первую.
— Это почему? Вы ж легенда.
— Я сам написал заявление в прошлом году, чтобы перейти из премьер-лиги в первую. В премьер-лиге сейчас ВАР-инспекторы. Которые на стадион не ездят.
— Что?
— Люди прилетают в Москву — и на стадион не идут. Смотрят матч по телевизору. Так и оценивают судей! Потом разъезжаются по домам.
— Звучит как бред.
— Вот честно — это не мое! Я не смог бы сидеть у телевизора и смотреть. Сразу написал Каманцеву заявление, еще в июле прошлого года: «Прошу перевести меня в первую лигу». Тот дал добро, все подписал.
Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.
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|Зенит
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|Рубин
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|1
|0
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|4-2
|3
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3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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6
|Динамо Мх
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Краснодар
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
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Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
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Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
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Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
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Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1