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Камоцци — о переходе Барко: «Делаются не очень логичные и поспешные решения»

Камоцци отреагировал на переход Барко в «Спартак»
Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Эсекьеля Барко в московский клуб.

«Я думаю, проблема не столько в том, хороший ли Барко игрок, сколько в том, как собрана команда. Я вижу, что делаются не очень логичные и поспешные решения. Не знаю, сможет ли Барко решить проблемы «Спартака», — сказал Камоцци «СЭ».

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В общей сложности 25-летний хавбек провел 127 матчей за команду, отметившись 17 голами и 19 результативными передачами.

Ранее в карьере Барко играл в «Индепендьенте» и американской «Атланте».

Барко также имеет опыт выступлений за сборную Аргентины. На его счету три сыгранные встречи в составе национальной команды.

ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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