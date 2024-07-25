Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Эсекьеля Барко в московский клуб.

«Я думаю, проблема не столько в том, хороший ли Барко игрок, сколько в том, как собрана команда. Я вижу, что делаются не очень логичные и поспешные решения. Не знаю, сможет ли Барко решить проблемы «Спартака», — сказал Камоцци «СЭ».

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В общей сложности 25-летний хавбек провел 127 матчей за команду, отметившись 17 голами и 19 результативными передачами.

Ранее в карьере Барко играл в «Индепендьенте» и американской «Атланте».

Барко также имеет опыт выступлений за сборную Аргентины. На его счету три сыгранные встречи в составе национальной команды.