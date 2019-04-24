Бывшая гражданская жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух рассказала о его проблемах в ЦСКА.

- Пашкино бунтарство можно было пережить, но он, что называется, в какой-то момент берега попутал. До поры до времени как могла гасила этот огонь. Но однажды пожар устремился вперед, выжигая все на своем пути – я уже не могла справиться. Хронику его приключений можно проследить в Интернете. В 2013-м убрали из ЦСКА. В 2016-м Роман Широков дал ему в глаз: как говорили – за то, что совсем распоясался, хамил тренеру. Очевидцы рассказывали, что получив по лицу, Мамаев стал вести себя потише., - цитирует Евтух "Караван историй". - В том же 2016-м случился нашумевший скандал в Монте-Карло. Мамаев с Кокориным после вылета с Евро-2016 гуляли в ночном клубе и пили элитное шампанское, спустив за ночь, как писали, двести пятьдесят тысяч евро. Это был не единственный загул – просто тогда они попались: кто-то их сфотографировал и снимки попали в прессу. В другие вечера было то же самое.

И жить начал с размахом. Я помню, как, начав хорошо зарабатывать, зашел в магазин брендовой одежды, бросил на стол пачку денег: "Хочу крутые шмотки. На все!" Продавщицы принялись суетиться, бегать вокруг важного клиента. Из бутика вышел весь в вещах очень дорогой марки: от кепки до, извините, трусов. Дома с гордостью продемонстрировал все до единой этикетки. Очень ему понравилось казаться крутым. Верхом шика когда-то считалось иметь телефон определенной фирмы, и конечно же, он сразу появился у Пашки. Стоил каких-то неимоверных денег. Проявилась в нем эта показушность. Или в ресторане выкладывал на столик, на самый центр, ключи от автомобиля. Чтобы и официанты тоже видели, какая у него тачка. На мой взгляд, все это – дешевые понты. Александр Кокорин, по-моему, совершенно такой же понтярщик.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, сейчас находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале.