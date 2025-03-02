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Быстров считает реальным чемпионство «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Реальный шанс. Сейчас пройдите без потерь, все матчи выиграй. И все решено. Здесь любой из первой тройки может завоевать чемпионство. Между тремя командами должна быть хорошая борьба», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

По итогам 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью баллами идет на 16-й строчке чемпионата.

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Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
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