Быстров считает реальным чемпионство «Спартака»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Реальный шанс. Сейчас пройдите без потерь, все матчи выиграй. И все решено. Здесь любой из первой тройки может завоевать чемпионство. Между тремя командами должна быть хорошая борьба», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

По итогам 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью баллами идет на 16-й строчке чемпионата.