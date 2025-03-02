Ротенберг поздравил комментатора Орлова с 80-летием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил комментатора Геннадия Орлова с юбилеем. 2 марта советскому и российскому спортивному журналисту исполнилось 80 лет.

«Поздравляю с юбилеем Геннадия Орлова! Один из самых узнаваемых спортивных комментаторов страны, голос петербургского спорта! Профессионализм, эрудиция и уникальная способность передавать атмосферу игры сделали Геннадия Сергеевича настоящим символом отечественной спортивной журналистики. Огромный и насыщенный профессиональный путь Орлова вызывает исключительно восхищение и уважение», — написал Ротенберг в своем Telegarm-канале.

Тренер пожелал Орлову еще долгое время делиться мудростью и неиссякаемой энергией с любителями спорта, а также радовать зрителей своими историями в эфирах.

Орлов в прошлом был футболистом и выступал за ленинградские «Зенит» и «Динамо». Завершив игровую карьеру, он стал спортивным журналистом. В 1973 году Орлов победил в конкурсе комментаторов, начав свою карьеру на телевидении.