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Ротенберг поздравил комментатора Орлова с 80-летием

Алина Савинова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил комментатора Геннадия Орлова с юбилеем. 2 марта советскому и российскому спортивному журналисту исполнилось 80 лет.

«Поздравляю с юбилеем Геннадия Орлова! Один из самых узнаваемых спортивных комментаторов страны, голос петербургского спорта! Профессионализм, эрудиция и уникальная способность передавать атмосферу игры сделали Геннадия Сергеевича настоящим символом отечественной спортивной журналистики. Огромный и насыщенный профессиональный путь Орлова вызывает исключительно восхищение и уважение», — написал Ротенберг в своем Telegarm-канале.

Тренер пожелал Орлову еще долгое время делиться мудростью и неиссякаемой энергией с любителями спорта, а также радовать зрителей своими историями в эфирах.

Орлов в прошлом был футболистом и выступал за ленинградские «Зенит» и «Динамо». Завершив игровую карьеру, он стал спортивным журналистом. В 1973 году Орлов победил в конкурсе комментаторов, начав свою карьеру на телевидении.

Источник: https://t.me/rotenberg81/3989
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Геннадий Орлов
Роман Ротенберг
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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