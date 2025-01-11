Быстров: «Я могу принести пользу нашему футболу, но быть одному против стаи чаек — не вариант»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что может принести пользу российскому футболу.

— Вы можете принести пользу российскому футболу?

— Могу.

— Почему в вас не верят?

— Потому что все места уже расписаны, наверное. Если бы я работал в каком-то клубе и знал кухню, смог бы вам сказать. Если мне не дадут работать в клубе, меня уволят через месяц, так как я не буду с кем-то согласен. А приходить одному и быть против стаи чаек — не вариант. Приходить надо со своей командой, которым ты доверяешь.

Сколько раз уже футболисты говорили, что не хотели уходить из клуба, но их продавали? Люди в эти слова обычно не верят. Поэтому надо заходить в клуб со своей командой, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

40-летний Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник стал двукратным чемпионом России. Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году.