В ЦСКА рассказали об итогах медосмотра игроков перед первым сбором

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал результаты медосмотра команды перед началом зимних сборов.

— Медосмотр был запланирован заранее, игроки больше двух недель занимались индивидуально. Проблем с лишним весом ни у кого нет, неожиданностей быть не должно. Часть ребят приехала в клинику, завтра будет другие игроки. Все идет планово. Те, кто сейчас не в России, пойдет плановый осмотр на сборах.

— Есть игроки, которые пока не готовы принять участие в тренировках?

— Лазарет пуст. У нас не было травмированных в конце прошлого года.