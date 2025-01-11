Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе форварда «Космоса» Помешкина

Нападающий «Космоса» из Долгопрудного Кирилл Помешкин перешел в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба РПЛ. 20-летний россиянин подписал 3-летний контракт.

В этом сезоне на его счету 1 гол в 2 матчах FONBET Кубка России.

Всего за «Космос» он провел 52 матча, забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.