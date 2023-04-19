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Сегодня, 16:00

Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру «Локомотива» после прихода Михаила Галактионова.

— К слову об условиях и полях: Валерий Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.

— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили. Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление. «Оренбург», кстати, тоже мне нравится. Несмотря ни на что они продолжают играть в свой веселый футбол, бегут вперед, создают моменты. Личка — хороший тренер.

После 23 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

 
Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

 

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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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