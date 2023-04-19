Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру «Локомотива» после прихода Михаила Галактионова.

— К слову об условиях и полях: Валерий Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.

— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили. Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление. «Оренбург», кстати, тоже мне нравится. Несмотря ни на что они продолжают играть в свой веселый футбол, бегут вперед, создают моменты. Личка — хороший тренер.

После 23 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.