Быстров — про «Тамбов»: «У нас сколько клубов пропало? Хоть один человек сидит? Никто не сидит»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров после матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1) высказал свое мнение по поводу финансовых проблем одноименного клуба.
Напомним, что несколько игроков «Тамбова» бойкотировали эту встречу из-за невыплат зарплат.
— Крайний сейчас губернатор, который полгода назад обещал закрыть долги! Команда играет не в Тамбове, естественно, ему это сейчас не нужно! А клуб пропадет, как «Тосно»! Дадут последние три оклада, и все! У нас сколько клубов пропало? Хоть один человек сидит? Никто не сидит, — отметил Быстров в эфире «Матч Премьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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