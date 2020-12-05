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Быстров — про «Тамбов»: «У нас сколько клубов пропало? Хоть один человек сидит? Никто не сидит»

18:36
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров после матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1) высказал свое мнение по поводу финансовых проблем одноименного клуба.

Напомним, что несколько игроков «Тамбова» бойкотировали эту встречу из-за невыплат зарплат.

— Крайний сейчас губернатор, который полгода назад обещал закрыть долги! Команда играет не в Тамбове, естественно, ему это сейчас не нужно! А клуб пропадет, как «Тосно»! Дадут последние три оклада, и все! У нас сколько клубов пропало? Хоть один человек сидит? Никто не сидит, — отметил Быстров в эфире «Матч Премьер».

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