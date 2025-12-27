Быстров: «Дивеев — штучный товар. А таких как Гонду — пруд пруди»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился с «СЭ» мнением о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

26 декабря стало известно, что сделка между клубами может состояться в ближайшее время.

«В условиях лимита Дивеев — штучный товар. А таких, как Гонду — пруд пруди. Но мы все увидим на футбольном поле. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него. Он — игрок сборной», — сказал Быстров «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 игр во всех турнирах, отметившись 3 голами. Всего на счету футболиста 203 матча за московскую команду, в которых он забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дивеев дважды становился обладателем Кубка России и выиграл Суперкубок страны.

Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В сезоне-2025/26 24-летний аргентинец провел 22 матча за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.