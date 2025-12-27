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Оздоев считает, что чемпионат Греции сильнее РПЛ

Алина Савинова

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов Греции и России по футболу.

«Чемпионат Греции сильнее чемпионата России? Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так. Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?» Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг», — цитирует Оздоева Sport24.

Также футболист отметил, что в мачте между ПАОК и «Краснодаром» победу одержала бы команда из Греции.

Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. На счету 33-летнего полузащитника 117 матчей за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

В России футболист играл за «Зенит», «Рубин» и «Локомотив».

Источник: Sport24
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Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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