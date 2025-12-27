Оздоев считает, что чемпионат Греции сильнее РПЛ

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов Греции и России по футболу.

«Чемпионат Греции сильнее чемпионата России? Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так. Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?» Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг», — цитирует Оздоева Sport24.

Также футболист отметил, что в мачте между ПАОК и «Краснодаром» победу одержала бы команда из Греции.

Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. На счету 33-летнего полузащитника 117 матчей за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

В России футболист играл за «Зенит», «Рубин» и «Локомотив».