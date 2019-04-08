Быстров - о ссылке Денисова в сентябре 2012: "Он не говорил, что не будет играть, пока ему не поднимут зарплату до уровня иностранцев"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ссылку Игоря Денисова в молодежную команду в сентябре 2012 года. Он отметил, что игрок не требовал у руководства никаких денег.

– Поэтому Денисов был недоволен и просил поднять зарплату россиянам?

– Это все бред! Он не просил перед игрой против "Крыльев Советов" никаких денег, – сказал Быстров в интервью Sportbox. – Не было такого, что Денисов сказал, мол, я не буду играть пока не поднимите зарплату до уровня иностранцев. Хотя некоторые ребята поверили в эту историю, что еще больше усугубило атмосферу в команде. Не буду называть фамилию, но это был не самый последний футболист в клубе. Близко знаю Игоря, он бы мне врать не стал. Верю, что он не просил увеличить зарплату. Поэтому вдвойне было неприятно, когда президент, тренер, говорили, что Денисов нехороший, а ты понимаешь, что все было совсем по-другому. Но другие ребята не общались с Игорем, так как я, и верили в то, что им говорили.

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