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Сегодня, 19:08

Агент Караваева: «Надеюсь, что конкретика по продлению контракта будет после сборов»

Алина Савинова
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Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«По продлению контракта Караваева пока нет новостей. Интерес от других команд? Наверное, есть, я не знаю, я ни с кем не общался. Скоро они возвращаются со сборов из Дубая, и я надеюсь, что уже будет конкретика по продлению контракта», — цитирует Бакулина Metaratings.ru.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона. В составе петербургской команды 27-летний защитник провел 102 матча, в которых забил 4 гола и сделал 14 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-karavaeva-nadeyus-chto-konkretika-po-novomu-kontraktu-budet-posle-sborov-228148/
Вячеслав Караваев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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