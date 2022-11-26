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Бышовец заявил, что многие легионеры питают искреннюю любовь к России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец рассказал об иностранных игроках, выступавших под его руководством в российских клубах и отличавшихся искренней любовью к России.

«В моей тренерской практике было довольно много таких футболистов. Например, бразилец Родольфо, игравший у меня в «Локомотиве». После приезда он даже выучил русский язык, что для латиноамериканца достаточно редкое явление. И отлично говорил на нем. Или серб Иванович, который очень любил Россию и относился к россиянам совершенно по-братски», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Также футбольный тренер высказался о поступке полузащитника из Камеруна Гаэля Ондуа, который надел на матч против сборной Швейцарии (0:1) на ЧМ-2022 бутсы с изображением российского флага.

«С этой точки зрения поведение камерунца Ондуа не является чем-то исключительным. Хотя это, конечно, серьезный поступок. Человек продемонстрировал уважение и поддержку нашей стране. И что особенно важно — сделал это в нынешней непростой обстановке», — подчеркнул Бышовец.

Ондуа с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, играл в махачкалинском «Анжи». В матче против Швейцарии на чемпионате мира в Катаре игрок вышел на замену на 68-й минуте. Этот матч стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
Гаэль Ондуа
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