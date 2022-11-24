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Сегодня, 15:31

Ондуа сыграл в матче против Швейцарии на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России

Футболист сборной Камеруна Ондуа сыграл в матче против Швейцарии на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Гаэль Ондуа в подкате (справа).
Фото AFP

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа провел первый матч на ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с флагом России.

Футболист нанес на свою обувь камерунский и российский флаги.

В матче против Швейцарии Ондуа вышел на замену на 68-й минуте. Этот матч стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 есть футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

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