Футболист сборной Камеруна Ондуа сыграл в матче против Швейцарии на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа провел первый матч на ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с флагом России.

Футболист нанес на свою обувь камерунский и российский флаги.

В матче против Швейцарии Ондуа вышел на замену на 68-й минуте. Этот матч стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.