Агент Ивана и Мантуана сообщил, что игроки не покинут «Зенит» по окончании сезона

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Ивана Куарежма и Густаво Мантуана заявил, что футболисты не покинут питерский клуб по окончании сезона.

«Иван и Мантуан не покинут «Зенит по окончании сезона», — цитирует Гарсию РИА «Новости Спорт».

Игроки играют в «Зените» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Питерский клуб арендовал футболистов в рамках сделки по переходу форварда Юри Алберто в «Коринтианс».