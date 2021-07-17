Бувач: «Мы рады, что Варела продолжит выступать за «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание полноценного контракта с защитником Гильермо Варелой.

«Сотрудничество с Варелой, который был у нас в аренде, оставило у всех приятное впечатление. За это время он показал себя хорошим футболистом и хорошим человеком. Мы рады, что Гиле продолжит выступать за «Динамо». Его качества нужны нам и помогут в реализации задач и клубном развитии», — приводит слова Бувача официальный сайт клуба.

Сегодня, 17 июля «Динамо» объявило о выкупе прав на 28-летнего уругвайца у «Копенгагена». В сезоне-2020/21 Варела выступал за бело-голубых на правах аренды. Игрок провел 19 матчей в составе московской команды и не отличился результативными действиями.