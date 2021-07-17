Бувач: «Мы рады, что Варела продолжит выступать за «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание полноценного контракта с защитником Гильермо Варелой.
«Сотрудничество с Варелой, который был у нас в аренде, оставило у всех приятное впечатление. За это время он показал себя хорошим футболистом и хорошим человеком. Мы рады, что Гиле продолжит выступать за «Динамо». Его качества нужны нам и помогут в реализации задач и клубном развитии», — приводит слова Бувача официальный сайт клуба.
Сегодня, 17 июля «Динамо» объявило о выкупе прав на 28-летнего уругвайца у «Копенгагена». В сезоне-2020/21 Варела выступал за бело-голубых на правах аренды. Игрок провел 19 матчей в составе московской команды и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-kacestva-varely-pomogut-v-realizacii-nasix-zadac-i-klubnom-razvitii
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