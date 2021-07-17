«Ростов» проиграл «Гонведу» в последнем товарищеском матче перед началом сезона
«Ростов» уступил «Гонведу» в товарищеском матче — 0:1.
Единственный мяч забил полузащитник венгерской команды Лукаш Боле.
Матч против «Гонведа» стал последним для «Ростова» перед стартом сезона-2021/22. В первом туре Тинькофф РПЛ ростовчане сыграют против «Динамо» на своем поле. Встреча состоится 23 июля.
Товарищеские матчи. Клубы
«Гонвед» — «Ростов» — 1:0 (0:0)
Гол: Боле, 75.
«Ростов»: Бабурин, Мелехин, Гигович, Мамаев, Фольмер, Тугарев (Турищев, 81), Лангович, Николаев (Тошевски, 59), Щетинин (Сухомлинов, 81), Мартич, Комличенко.
17 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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