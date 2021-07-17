Варела: «Динамо» для меня — как семья"
Защитник Гильермо Варела прокомментировал свой полноценный переход в «Динамо».
«Я очень счастлив тому факту, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо». Меня устраивает абсолютно все — амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал: я счастлив! «Динамо» для меня словно семья. Сейчас команда немного изменилась. И если раньше я мог пообщаться на испанском лишь с Владимиром Москвичевым, то теперь говорящих на моем языке гораздо больше — с нами Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Год назад мне помогали с адаптацией, теперь же я объясняю парням что здесь и как.
Пока еще думаю под каким номером буду играть. С «двойкой» получилось неплохо, но мне нравится номер 6, под которым я выигрывал титулы в «Пеньяроле» и 22. Может, если взять две двойки вместо одной, я буду в два раза эффективнее?» — приводит официальный сайт «Динамо» слова Варелы.
Сегодня, 17 июля «Динамо» объявило о выкупе прав на 28-летнего уругвайца у «Копенгагена». В сезоне-2020/21 Варела выступал за бело-голубых на правах аренды. Игрок провел 19 матчей в составе московской команды и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/gilermo-varela-dinamo-dlya-menya-slovno-semya
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