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Бут: «Скала приглашал меня в «Спартак» на место дисквалифицированного Титова, но тогда я отказался»

Владимир Бут рассказал, почему не перешел из «Боруссии» в «Спартак»
12:52

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал, почему он не перешел в «Спартак».

«Скала в меня верил, — приводит слова Бута «Чемпионат». - Мог бы поездить с ним — везде звал за собой! В «Бешикташ» пришел — стал чемпионом, потом — на Украине с «Шахтером». Только в «Спартаке» не сложилось. Скала приглашал меня на место дисквалифицированного Титова, но я отказался. А когда летом сам перезвонил и сказал: «Давай к тебе приеду», он ответил: «Поздно, «Лукойл» выкупил клуб у Черевченко, и я больше не могу брать новых футболистов — сам до зимы работаю и ухожу». В итоге даже до конца сезона не доработал — уволили».

По словам бывшего полузащитника, от второго приглашения в «Спартак» его отговорила супруга.

«Мать моих детей — иностранка, выросла в Европе. Упрашивала не ехать в Россию. У нас только родился сын Брэндон, и нам было спокойнее остаться в Европе. Да и «Ганновер» казался не худшим вариантом — тоже Бундеслига. Кто же знал, что посыпаемся со старта, и Рангника так быстро уволят?» — рассказал он.

Бут выступал за «Боруссию» с 1995 по 2000 год. В составе дортмундского клуба он дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4516963-vladimir-but-skala-priglashal-menya-v-spartak-no-ya-otkazalsya-a-potom-bylo-pozdno.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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