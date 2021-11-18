Бронзовый призер чемпионата Европы Денис Колодин в разговоре с «СЭ» отреагировал на известие о смерти своего бывшего одноклубника, экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

«Денис — хороший, добрый человек, отличный футболист. Очень неожиданное известие. Вроде он всегда здоровый был, у него отличная семья. Приношу его близким свои соболезнования в связи с такой трагедией. В последнее время мы с ним очень редко виделись», — сказал Колодин «СЭ».

Бывший футболист сборной Белоруссии скончался в 42 года от коронавируса.