Тихонов: «Бывший футболист «Крыльев Советов» Ковба был открытым и веселым парнем»
Тихонов высказался о смерти экс-игрока «Крыльев Советов» Дениса Ковбы
12:25
Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал смерть экс-игрока самарцев Дениса Ковбы.
«Мы с ним играли, открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — цитирует Тихонова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ковба находится в реанимации с коронавирусом.
Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.
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