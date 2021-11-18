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Тихонов: «Бывший футболист «Крыльев Советов» Ковба был открытым и веселым парнем»

Тихонов высказался о смерти экс-игрока «Крыльев Советов» Дениса Ковбы
12:25

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал смерть экс-игрока самарцев Дениса Ковбы.

«Мы с ним играли, открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — цитирует Тихонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ковба находится в реанимации с коронавирусом.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12959299

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Виктория Кравченко все материалы автора

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