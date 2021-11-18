Тихонов: «Бывший футболист «Крыльев Советов» Ковба был открытым и веселым парнем»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал смерть экс-игрока самарцев Дениса Ковбы.

«Мы с ним играли, открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — цитирует Тихонова ТАСС.