«Ростов» — «Сочи»: Роналдо забил первый гол в РПЛ и отпраздновал в стиле Роналду

«Ростов» сравнял счет в домашнем матче с «Сочи» в 23-м туре РПЛ — 2:2.

Гол на 45+4-й минуте забил нападающий Роналдо, который замкнул головой подачу с углового от Кирилла Щетинина.

Гол стал для 23-летнего бразильца дебютным в составе «Ростова». Форвард отпраздновал гол в стилу нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.