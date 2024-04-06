«Ростов» — «Сочи»: Роналдо забил первый гол в РПЛ и отпраздновал в стиле Роналду
«Ростов» сравнял счет в домашнем матче с «Сочи» в 23-м туре РПЛ — 2:2.
Гол на 45+4-й минуте забил нападающий Роналдо, который замкнул головой подачу с углового от Кирилла Щетинина.
Гол стал для 23-летнего бразильца дебютным в составе «Ростова». Форвард отпраздновал гол в стилу нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
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|
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|
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|
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|
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|21
|4
|8
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|20
|
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|1
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