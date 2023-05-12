Бушманов — об игре «Спартака» с «Химками»: «В этом матче многое будет зависеть от того, кто и когда откроет счет»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Химками».

«Я не помню, чтобы «Спартаку» весной хоть один матч дался легко, независимо от соперника. Со всеми игры были тяжелые. С «Химками» не будет исключения. Подмосковная команда борется за право остаться в РПЛ. У красно-черных будет максимальная мотивация и самоотдача. Думаю, что в этом матче будет зависеть многое от того, кто и когда откроет счет. Если «Спартак» забьет быстрый гол в первом тайме, то, возможно, будет много мячей. Трудно сказать, какой будет счет, но «Спартак» победит и возьмет три очка», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 13 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков за 26 туров. «Химки» расположились на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 17 очков.