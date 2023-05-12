В «Химках» рассказали о состоянии здоровья защитника Идову

Пресс-атташе «Химок» Илья Кузнецов рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии здоровья защитника Брайана Идову.

«Брайн Идову продолжает восстановление. Пока он тренируется по индивидуальной программе», — сказал Кузнецов «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Идову провел 21 матч и не отличился результативными действиями.