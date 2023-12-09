Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:31

Бушманов полагает, что Абаскалю дадут возможность доработать в «Спартаке» до конца сезона

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Игра «Спартака» была близка к образцовой. В любом матче бывают недочеты, но «Спартак» провел классную игру. Сложно кого-то выделить, все не выпадали и провели игру на высшем уровне. Максименко выручал, когда надо было», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Также он предположил, оставят ли Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Вряд ли сегодня отсутствие Абаскаля повлияло на игру команды, потому что подготовка была целую неделю. «Спартак» одержал уверенную победу, плюс не такой большой отрыв от лидирующей, поэтому Абаскалю дадут возможность доработать до конца сезона», — добавил специалист.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-abaskalyu-dadut-vozmozhnost-dorabotat-do-kontsa-sezona/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН»
«Зенит» победил «Пари НН» благодаря голу Кассьерры. Онлайн-трансляция матча
Игрок «Спартака» Чернов назвал нормальными погодные условия во время матча с «Крыльями Советов»
«Зенит» — «Пари НН»: Трошечкин ошибочно избежал предупреждения. Почему судьи не наказывают за такие фолы?
Гунько считает, что Абаскаля нужно оставлять в «Спартаке» до конца сезона
Афанасьев: «Федотов придумает план, как отобрать очки у «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Спартака» Чернов назвал нормальными погодные условия во время матча с «Крыльями Советов»

Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости