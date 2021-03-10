Евгений Бушманов близок к возвращению в «Спартак-2». По информации «СЭ», 49-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера дубля столичной команды.

Сегодня, 10 марта, стало известно об уходе из «Спартака-2» Романа Пилипчука.

Бушманов возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 год. Также он работал на разных должностях в «Шиннике», «Сатурне», «Локомотиве», возглавлял «Химки», «Строгино», а с 2017 по 2018 год руководил молодежной сборной России.

В качестве футболиста Бушманов играл за «Спартак» с 1989 по 1992 и с 1998 по 2000 год.

«Спартак-2» после 29 туров занимает 15-е место в таблице Олимп-ФНЛ.