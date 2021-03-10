Кирилл Брейдо в своем Instagram объявил об уходе с поста директора по связам с общественностью «Локомотива».

«Пришло время положить ручку на стол. Там много и других ручек, но сейчас вкратце о моей. Внутренний мем вышел из-под контроля. Разумеется, это не агрессия или оскорбительный посыл кому-либо. Это абстрактное внутреннее позиционирование для создания промо-ролика годичной давности.

Войс с тем текстом и видео, возможно, будут позже и выложены, не знаю — не мое. Но в этом посте не о человеческой глупости. А о том, как было здорово вернуться в любимый клуб. Как было тяжело, но безумно интересно, эмоционально и, главное, с командой. У ребят под руководством Марко обязательно все получится. С клубом не прощаюсь, один этап сменяется другими, и среди них обязательно еще будут красно-зеленые цвета", — написал Брейдо.

Ранее 10 марта появилась информация о том, что «Локомотив» уволил 23 сотрудника отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента.

Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке 23 сотрудника клуба позируют в футболке с нецензурной надписью.

Кирилл Брейдо был назначен директором по связям с общественностью в июне 2019 года. Долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ».