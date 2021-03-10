Директор по связям с общественностью Брейдо — об уходе из «Локомотива»: «Внутренний мем вышел из-под контроля»
Кирилл Брейдо в своем Instagram объявил об уходе с поста директора по связам с общественностью «Локомотива».
«Пришло время положить ручку на стол. Там много и других ручек, но сейчас вкратце о моей. Внутренний мем вышел из-под контроля. Разумеется, это не агрессия или оскорбительный посыл кому-либо. Это абстрактное внутреннее позиционирование для создания промо-ролика годичной давности.
Войс с тем текстом и видео, возможно, будут позже и выложены, не знаю — не мое. Но в этом посте не о человеческой глупости. А о том, как было здорово вернуться в любимый клуб. Как было тяжело, но безумно интересно, эмоционально и, главное, с командой. У ребят под руководством Марко обязательно все получится. С клубом не прощаюсь, один этап сменяется другими, и среди них обязательно еще будут красно-зеленые цвета", — написал Брейдо.
Ранее 10 марта появилась информация о том, что «Локомотив» уволил 23 сотрудника отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента.
Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке 23 сотрудника клуба позируют в футболке с нецензурной надписью.
Кирилл Брейдо был назначен директором по связям с общественностью в июне 2019 года. Долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ».
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CMPnfNcjqDP/?igshid=tie9xkrr5wlf
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