Семак — об опозданиях Вендела: «Он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче Кубка равноправия с «Шанхай Шэньхуа» (6:0) ответил на вопрос об игре полузащитника Вендела.

— За последние пару недель в СМИ неоднократно поднималась тема Вендела. Вы не могли бы рассказать, действительно ли он несколько раз опаздывал на тренировки и на сборы в Катаре? И в целом, довольны ли вы его дисциплиной?

— Что касается дисциплины, то у меня нет ни к одному игроку на сборе претензий. Все выкладываются на сто процентов, нам не нужно никого мотивировать на работу. В этом отношении достаточно весело читать такого рода заметки. Да, Вендел непростой, он опаздывал летом, были опоздания и сейчас — два раза по пять минут. Да, бывает. Но у нас нет задачи каким-то образом наказать кого-то, наложить штрафы. У нас есть задача мотивировать игроков, чтобы они уважали партнеров. Вендел непрост по характеру, но он фанат своего дела. Он любит футбол и отдается на сто процентов каждой игре. Несмотря на жизненные трудности, он всегда относится к работе блестяще. Я думаю, что те, кто работает с командой, видят, что ни к кому никаких претензий быть не может. Все решаемо. Думаю, за опоздания он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.