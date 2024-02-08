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8 февраля, 19:42

Семак — об опозданиях Вендела: «Он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче Кубка равноправия с «Шанхай Шэньхуа» (6:0) ответил на вопрос об игре полузащитника Вендела.

— За последние пару недель в СМИ неоднократно поднималась тема Вендела. Вы не могли бы рассказать, действительно ли он несколько раз опаздывал на тренировки и на сборы в Катаре? И в целом, довольны ли вы его дисциплиной?

— Что касается дисциплины, то у меня нет ни к одному игроку на сборе претензий. Все выкладываются на сто процентов, нам не нужно никого мотивировать на работу. В этом отношении достаточно весело читать такого рода заметки. Да, Вендел непростой, он опаздывал летом, были опоздания и сейчас — два раза по пять минут. Да, бывает. Но у нас нет задачи каким-то образом наказать кого-то, наложить штрафы. У нас есть задача мотивировать игроков, чтобы они уважали партнеров. Вендел непрост по характеру, но он фанат своего дела. Он любит футбол и отдается на сто процентов каждой игре. Несмотря на жизненные трудности, он всегда относится к работе блестяще. Я думаю, что те, кто работает с командой, видят, что ни к кому никаких претензий быть не может. Все решаемо. Думаю, за опоздания он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

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