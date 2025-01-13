Булыкин: «В «Динамо» возлагают большие надежды на Тюкавина»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что от форварда бело-голубых Константина Тюкавина ждут стабильности на протяжении всего сезона.

«Перед зимней паузой Тюкавин набрал хорошую форму, начал забивать. Но мы ждем от него большего, ждем стабильности в течение всего сезона. Можно забивать в начале сезона, а в концовке чемпионата решающие матчи провести тускло и не помочь команде добиться хорошего результата. В «Динамо» возлагают большие надежды на Тюкавина, это явный лидер команды сейчас. Надеюсь, он здорово проявит себя и во второй части сезона», — цитирует «ВсеПроСпорт» Булыкина.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч, в которых забил 8 голов.